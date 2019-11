Pensionnaire de l’écurie Falaye Baldé,Jules Baldé Junior est gravement malade. Selon les témoignages de sa mère, son fils serait victime de ce qu’on pourrait appeler la “maladie des riches” car c’est énormément d’argent qui doit le soigner. Quant à son frère, il en appelle à toutes les bonnes volontés et aux autorités afin que Jules Baldé puisse être soigné à l’étranger le plus vite possible. En tous les cas, toute la famille lance un grand Sos aux Sénégalais afin que leur fils soit soigné à l’étranger.