S’il tient qu’à Jules Baldé, son frère Ama Baldé ne fera pas face au Roi des arènes Modou Lô pour moins de 100 millions CFA. Jules Baldé semble clore ainsi le débat sur la question du cachet que voudrait son frère pour faire face au Roi des Arènes. C’est dans un entretien téléphonique avec le journal Sunu Lamb, que le grand frère du lutteur a expliqué qu’ il y a eu aucun avancement sur ce dossier.

« Les négociations sont au point mort. Nous n’avons plus de nouvelles de Luc Nicolai. Je ne vais pas l’appeler puisque c’est lui qui veut organiser le combat. Nous sommes toujours à l’écoute mais je ne retiens pas Ama Baldé et nous sommes ouverts à tous les promoteurs de la place », précise Jules Baldé.

Cependant, il met en garde le promoteur Luc Nicolai : « Que Luc Nicolai sache que pour croiser Modou Lô, ce sera 100 millions FCFA ou rien, voire plus. Et ce qu’il va payer à Modou Lo, ça ne nous concerne pas et on ne veut pas savoir. Nous négocions pour notre frère Ama Baldé car il vaut plus de 80 millions