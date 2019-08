Vidéo – Jules Ndéné : « Wade a fait pour moi plus que mon propre père »

« J’étais assez naïf pour comprendre que la mission de Me Wade était terminée en 2012 et que la dévolution monarchique du pouvoir avait produit des effets contraires. Parce qu’a l’époque (élection présidentielle 2012), c’était le thème de la campagne et le Président Wade n’a jamais démenti personne », a soutenu Jules Ndéné parlant de ses relations avec Me Wade et son fils, Karim.

« Me Wade a toujours été suffisamment honnête avec moi, pour ne pas me dire des choses qu’il ne faisait pas. Je faisais partie des personnes qu’il respectait et aimait. Çà, je le sens. Il a fait pour moi ce que mon propre père n’a pas fait pour moi. Il m’a adulé, adoré. Il ne m’a jamais manqué de respect. Il m’a toujours traité avec hauteur et il n’y a jamais eu de témoin dans nos relations », a témoigné Souleymane Ndéné Ndiaye.

Hommage à Me Wade

Par contre, il précise : « Me Wade, je l’ai servi avec loyauté et il l’a su, parce que j’ai travaillé pour lui, jusqu’à la dernière minute. De tous ses premiers ministres, j’étais le plus mobile. Et je n’ai jamais passé un samedi à Dakar. Je parcourais le pays, pour distiller son message en convainquant les Sénégalais à voter pour lui, parce que je savais ce qu’il pouvait apporter pour le Sénégal. Et le meilleur hommage que je pouvais lui rendre, lui donner le nom de mon fils. »

Le Pca de Air Sénégal, Souleymane Ndéné Ndiaye et sa « niétel » ont baptisé à la clinique des Madeleines leur fils qui porte le nom du troisième président du Sénégal, Me Abdoulaye Wade. Soulyemane Ndéné Ndiaye n’a toutefois pas raté le fils du parrain de son fils, Karim Wade. « C’était un ministre dont l’ensemble des secteurs qu’il gérait ne marchait pas », tacle-t-il.

Quant à son père, Abdoulaye Wade, il a préparé son ascension au pouvoir depuis 1959. « Me Wade était fait pour devenir le président de la République du Sénégal et c’était clair dans sa tête », dit-il.