Vidéo – Kaolack: Les paysans s’endettent auprès des banques et mutuelles de crédit pour acheter des semences

A la veille de la saison des pluies, les paysans du bassin arachidier prennent d’assauts les institutions financières (Banques et mutuelles de crédit), pour emprunter de l’argent afin d’acheter des semences de qualité et en quantité.

Devant bon nombre de mutuelles d’épargne et de crédit, des hommes et des femmes sont assis à même le sol, espérant un financement afin de bien entamer la campagne agricole qui s’annonce.

GALSEN221TV