Le 31 octobre s’est déroulée la cérémonie de réception des blocs sanitaires du lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack. La présidente du conseil économique social et environnemental ( CESE), Mme Aminata Touré, qui a procédé à la réfection de cette infrastructure à travers l’appui d’un mécène, s’est déplacée pour présider la cérémonie de réception. À cette occasion, elle a invité l’ensemble des bonnes volontés à investir davantage dans leurs localités respectives et ne pas seulement attendre l’aide de l’extérieur. Madame Aminata Touré a également exhorté l’administration et les élèves à assurer l’entretien de ces toilettes…