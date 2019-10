Silhouette élancée, teint noir écrémé, un sourire d’ange et une démarche féline, Kate impressionne. La jeune rwandaise est très suivie sur les réseaux sociaux et attire bon nombre d’hommes. Toutefois, elle n ‘a d’yeux que pour Sadio Mané. La star sénégalaise de Liverpool a une nouvelle admiratrice qui ne se cache plus.