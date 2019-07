Vidéo – Keba de la série “Sama woudiou toubab la” : « Interprété le rôle de gordjiguéne m’a couté très cher »

Mon père Mbaye alias Kéba acteur de la série « Sama woudiou toubab la », une production de Pikini a accordé un entretien à la rédaction d’iGFM.

Dans cet entretien, il revient sur son intégration dans la série et son rôle, dans la série il devra jongler entre ses femmes qui ne lui rendront pas la tâche facile. Démontrant une autre de ses facettes, il dévoile ses talents de griot et fait parler sa fibre artistique. Il revient aussi sur le festival qu’il organise au moi de novembre prochain et la série « Keb’s » ou il incarnait le rôle d’homosexuel…