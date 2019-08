Vidéo – Khalifa s’en prend à ses compères : « Amna ay rappeurs doungourou, corrompus youy top Etat »

Khalifa a déversé sa bile sur les rappeurs qui soutiennent l’Etat du Sénégal. Sans citer de nom, le fils de Khoureychi Ba fustige ses compères qu’il traite de corrompus.

Détracteur

Fils de Me Khouraychi Ba, Khalifa ne mâche pas ses mots pour décrier l’Etat. Lui qui était de la mouvance présidentielle au début de sa carrière, s’est transformé en un détracteur de Macky Sall.

Ces rappeurs ont vendu le Sénégal

Frustré de voir des rappeurs soutenir Macky Sall, Khalifa n’a pas porté de gants pour leur asséner ses vérités. « Je pouvais faire comme eux, suivre l’Etat comme un corrompu. Mais, de ma part, j’ai décidé d’être là pour la population… Ces rappeurs ont vendu le Sénégal et ils sont nombreux à le faire » , dénonce-t-il.

Clash

Le rappeur Khalifa, connu pour ses attaques incendiaires contre le Président Macky Sall, est de retour après un séjour carcéral de plus de 4 mois. Le jeune artiste et non moins fils du célèbre avocat, Me Khoureyssi Ba, n’a pas été tendre avec son collègue 10 mille problèmes dans sa dernière sortie.