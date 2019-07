Vidéo – Kouthia menace les Lions avec un gourdin : “Tay laniouy kham ay kagna ngene wala gaïndé”

A Chacun sa façon de booster les Lions à prendre la Can. Si les femmes optent pour les maillots, Kouthia a choisi une autre méthode. Plus cavalière. Avec un gourdin, l’humoriste menace Sadio Mané et Cie. “Aujourd’hui, on verra si vous êtes des rats ou des Lions”, leur dit-il.

Rappelons que l’humoriste a fait une interview avec Senego dans laquelle il demande à l’équipe nationale de mouiller davantage le maillot pour satisfaire les Sénégalais. “L’argent de leurs frais à la Can vient des contribuables sénégalais, alors qu’ils peuvent renouveler leurs contrats dans leurs clubs”, disait-il.