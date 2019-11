Krépin Diatta estime que son équipe peut s’imposer sur la pelouse du PSG, ce mercredi (21 heures), lors la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. En conférence de presse, le sociétaire du Club Bruges veut créer la surprise. Il est aussi revenu sur le retour de son coéquipier en équipe nationale, Idrissa Gana Guèye qui avait manqué le match aller (0-5).

Krépin Diatta et le Bruges ne sont pas venus au PSG en visiteurs. Ils comptent repartir avec un bon résultat. Face à la presse, la révélation de la Can 2019. « Mentalement, on est prêt. On a travaillé pour ça. Le match aller a été difficile, mais on travaille pour jouer ce genre de match. On est tranquille. (…) Cette défaite était amère, mais l’essentiel c’est d’en tirer les enseignements et de voir ce qui n’a pas marché », a-t-il confié.

A propos de Gana Guèye, il confie qu’il ne va pas le laisser jouer. « C’est vrai qu’il n’a pas joué le match aller. C’est un super joueur, tout le monde le sait. ça va être un autre match. Tout le monde sait le joueur qu’il est. Ce qui est sûr, ça va être un match difficile. Mais on n’en disconvient pas des qualités de Idy. Nous aussi on a nos qualités et on va essayer de tout faire pour lui rendre la tâche difficile », a laissé entendre Krépin Diatta dans la vidéo exploitée par Senego.