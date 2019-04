GALSEN221 – L’actuel roi des arènes Eumeu Sène et Modou vont une nouvelle fois se faire face dans le cadre du combat royal qui les opposera en fin de saison, le 28 juillet prochain pour être plus précis. Ainsi, les deux champions de lutte feront monter la température ce mercredi 24 avril au cours d’un face to face qui s’annonce show.

