Khadim Ndiaye est sorti sur blessure grave. Selon Sirsport221, le gardien de but sénégalais s’est blessé en évitant le 5ème but de son équipe Horoya Ac contre le Wydad Ac. Il a été directement évacué par une ambulance et sa jambe semble être fracturée. Espérons qu’il ait plus de peur que de mal pour Khadim Ndiaye.

