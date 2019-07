Vidéo – La chanteuse Chadia assure son premier Anniversaire

Chadia dans le monde de la musique de son Vrai nom Aissatou Dia est une jeune et talentueuse chanteuse avec une voix d’or. Modeste parcours au célèbre conservatoire du Centre Culturel Douta Seck, où elle s’est perfectionnée à la guitare

et aux dures techniques de la vocalise pendant plusieurs années , diplôme de musique en poche.

Une étoile montante de la musique sénégalaise qui allie , le style moderne et la tradition Haal Pulaar, utilisant la langue de Kocc Barma et celle de Shakespeare.

