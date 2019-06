Vidéo: La Cojer Banlieue tanse Atepa le supposé lobbyste et Abdoul Mbaye “na djeuli ay dalaam yim faté si marche bi”

Dans le cadre du scandale soulevé par la BBC via son reportage sur les graves accusations de corruption à l’endroit du Maire de Guédiawaye et frère du président Macky Sall Aliou Sall, la jeunesse Apériste de Mbao s’est mobilisée ce vendredi dans l’après midi à la permanence du parti pour manifester leur soutien infaillible à un de leur mentor. Ils ont défendu bec et ongle ce dernier, accusant l’opposition d’acharnement sur l’entourage du président pour l’atteindre affectivement. Ça ne passera pas ont ils déclaré au micro de notre journaliste.

GALSEN221TV