Fils de Cheikh Ibrahim Niass, Baye Mbaye Niass se dit très déçu par le président de la République, Macky Sall qui manquerait de considération pour Médina Baye. Le guide religieux annonce ainsi sa démission du parti APR.

Démission APR

« J’étais de l’Apr et j’apportais mon soutien à Macky Sall. Mais, je vous annonce désormais ma démission de l’Apr. » Ces propos ont été tenus par Cheikh Baye Mbaye Niasse à l’occasion du Gamou 2019.

Manque de considération

Très remonté contre le Chef de l’Etat parce qu’il n’a aucune considération pour Médina Baye, dit-il, ce fils de Cheikh Ibrahima Niass a décidé de quitter le parti Apr et son boss Macky Sall.

Macky Sall ennemi Médina Baye

Baye Mbaye Niass va même plus loin, affirmant que le président de la République est un ennemi de Médina Baye. « Il ne nous aime pas. Et ça me fait très mal quand je vois des gens participer au Crd (Comité régional de développement). »

Mieux, celui qu’on surnomme MC Niass demande à tous disciples de Cheikhal Islam de suivre son exemple et de ne même plus prier pour le président de la République.