Quand Kobe Bryant expliquait pourquoi il se déplaçait toujours en hélicoptère

Kobe Bryant avait pris l’habitude de se déplacer régulièrement en hélicoptère afin d’éviter les embouteillages à Los Angeles et ainsi optimiser le temps passé avec sa famille. Consciente qu’un tel moyen de transport n’est pas sans aucun risque, la légende des Lakers aurait conclu un accord avec Vanessa, sa femme.

La mégapole de Los Angeles est, en partie, réputée pour ses difficultés de circulation. Arrivé en Californie en 1996, Kobe Bryant a rapidement pu s’apercevoir que ces interminables embouteillages lui faisaient perdre beaucoup de temps.

15 minutes en hélico, deux heures en voiture

Alors que son métier de basketteur était de plus en plus difficile à allier avec sa vie familiale, le natif de Philadelphie s’est progressivement lassé de la voiture. Afin d’être un père toujours présent pour ses quatre enfants et sa femme, il est arrivé à la conclusion qu’il fallait trouver un nouveau moyen de transport: “Je voulais mettre à profit toutes les chances que j’avais de passer du temps avec elles, même si c’était 20 minutes par-ci, par-là.”

Interviewée par le blogueur Big Cat en 2018, la légende des Lakers s’est servie d’une anecdote pour illustrer son déclic. “Le trafic commençait à devenir vraiment, vraiment difficile. J’ai fini par manquer une pièce de théâtre de ma fille parce que j’étais coincé dans la circulation. Cela m’est resté en travers de la gorge”, expliquait-il.

“Je devais trouver un moyen de m’entraîner et de me focaliser sur mon métier sans empiéter sur le temps que je passais avec ma famille. C’est comme ça que j’ai commencé à réserver des voyages en hélicoptère, je pouvais ainsi faire l’aller et le retour en 15 minutes”, ajoutait-il.

La star de la NBA avait commencé à s’intéresser aux hélicoptères privés vers 2006, séduit par l’idée de pouvoir accompagner ses filles à l’école le matin, de s’envoler vers son stade dans le centre de Los Angeles pour les entraînements, et d’être rentré à temps pour la sortie des classes à Newport Beach, à environ 60 km plus au sud. Le parcours nécessitait seulement quinze minutes en hélicoptère, contre au moins deux heures en voiture aux heures de pointe.

Un pacte avec sa femme?

Prendre les airs aussi souvent n’est cependant pas commun, et le basketteur était conscient qu’un accident pouvait éventuellement, un jour, arriver. C’est pourquoi il aurait conclu un pacte avec sa femme, Vanessa, selon lequel ils ne voleraient jamais ensemble en hélicoptère, a confié un proche du couple au média People. Le but était de ne pas laisser leurs filles orphelines en cas d’accident.

Après sa retraite en 2016, il avait continué à louer un appareil privé et les services d’un pilote pour ses déplacements. Le basketteur se trouvait dimanche matin à bord de son hélicoptère habituel quand celui-ci s’est écrasé à flanc de colline près de Los Angeles. Huit autres personnes ont péri dans l’accident, dont sa fille de 13 ans qu’il accompagnait à un match de basket.