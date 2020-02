Après avoir marqué son retour avec son single « Wakh ma finga nekk », Astar revient avec un nouveau clip. Dans « Sant na », la chanteuse rend grâce à Dieu.

Parcours

Astar, de son vrai nom Astou Sandra Smith, est une chanteuse sénégalaise de R&B, de World Music et de variétés. Née le 04 avril 2002 aux USA, Astar rentre au Sénégal dès sa tendre enfance où elle bénéficie d’une éducation solide, à la sénégalaise, basée sur la religion, les valeurs humaines, le respect, la franchise, etc.

PUBLICITÉ

Carrière

Très ambitieuse, elle se lance dans le milieu musical, chapeautée par sa mère, en interprétant les titres de cette dernière. Le titre intitulé « I Love You » fait un véritable carton et la fait connaître partout au Sénégal, créant une vraie ampleur sur les réseaux sociaux. Elle décide alors de continuer sur cette lancée en sortant une année plus tard « Welcome to Africa ».



PUBLICITÉ

Come-Back

Dans la foulée de la préparation d’un album, un événement tragique et douloureux va frapper la jeune Astar, à peine âgée de 16 ans : sa maman décède subitement ! Le choc de sa vie. Troublée, la jeune ado ne sait plus où regarder. Sa maman était tout pour elle. C’est elle qui l’accompagnait partout, c’était son manager et s’occupait de sa carrière. Troublée, elle décide de mettre sa carrière en suspens. Une année plus tard, Astar fait la rencontre de Fefsy Felix qui décide de donner un coup de pouce à la carrière de la jeune femme en l’invitant à produire la chanson de son Come-back.