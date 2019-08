Penda Guissé plus connue sous le nom de Yama était connue du public comme animatrice, mais depuis son départ du groupe Dmedia, on la voit évoluer dans plusieurs domaines notamment le cinéma et la musique.

Cependant comme toute célébrité elle n’est pas à l’abri des accusations et spéculations c’est pourquoi elle apporte dans cette vidéo des éclaircissement sue sa vie amoureuse et professionnelle.