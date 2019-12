Ce lundi, Lionel Messi a reçu le sixième Ballon d’Or de sa carrière grâce à une année 2019 une nouvelle fois époustouflante. Si l’issue de cette cérémonie ne laissait guère de place au doute, beaucoup attendaient avec impatience d’entendre les premiers mots de Leo Messi après cet énième trophée glané. C’est finalement son fils Mateo qui s’est distingué au moment où son père a reçu le Ballon d’Or. Voyez plutôt.

Une nouvelle preuve que Mateo est une vraie petite terreur qui adore faire le show lorsque les caméras sont braquées sur lui.

😆 When your dad became the 2019 Ballon d'Or ! #ballondor pic.twitter.com/E1WMm0fkCT

— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019