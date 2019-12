Le clash entre rappeurs au Sénégal renaît de ses cendres et de la plus acerbe des manières. Entre jeunes préposés à reprendre le flambeau des mains des aînés, le feu a pris forme et les missiles fusent de tout bord.

Dip Doundou Guiss, Omzo Dollar, Nitt Doff, One Lyrical, Ngaaka Blindé, pour ne citer que ceux-là, sont, à cet effet, les plus illustres dans ce « Game of the Trône ». Dip reste, ces derniers jours, le plus prolifique. Personne ne semble pouvoir échapper à la fureur de ses diatribes.

Dans Nightmare, le célèbre rappeur de Grand-Yoff, a mitraillé sur tout ce qui bouge dans le rap galsen. Mais la réponse de ses cibles ne tardera pas… C’est le rap dans son aspect « violent ».

One Lyrical, pour ce qui le concerne, citera nommément Dip, qu’il ne ratera pas d’un iota…

Regardez sa réponse qui va à coup sûr vous éberluer !

