(Vidéo) : La scène de cambriolage d’une pharmacie de Matam

Cinq individus armés jusqu’aux dents et un charretier ont attaqué la pharmacie Seydina Mohamed de Ouaoundé, dans la région de Matam. Filmés par les caméras de surveillance, ils laissent une piste aux enquêteurs.

Après avoir menacé et maîtrisé le gardien de la pharmacie, ils se servent de leur matériel sophistiqué pour défoncer la porte. Une fois à l’intérieur, ces dernier s’emparent des médicaments et saccagent les lieux. Malheureusement, le charretier sera épinglé et est en garde à vue à la gendarmerie de Matam. Le reste de la bande s’est fondue dans la nature, mais espérons que la police puisse mettre la main sur eux à temps.

Dans cette vidéo ci-dessous, vous avez les images filmées par les caméras de surveillance.