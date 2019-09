Jimmy a vécu une enfance difficile. Avant d’être drafté par les Bulls de Chicago en 2011, un Général Manager disait de lui « Son histoire est une des plus incroyables que j’ai pu voir durant toute ma carrière dans le monde du basket. Il y a eu tellement de fois dans la vie où il a été poussé vers le bas. À chaque fois il a remonté la pente. À chaque fois que vous lui parlerez, bien qu’il n’aime pas parler de sa vie privée, vous avez le sentiment que ce gamin a de la grandeur en lui1.».

Le père de Butler a abandonné la famille alors qu’il n’était qu’un nourrisson. À 13 ans, vivant dans la banlieue de Houston, sa mère le chassa de chez lui. Lors d’une interview Jimmy disait que les derniers mots de sa mère ont été « Je n’aime pas ton regard, va-t’en1». Il passera toute son adolescence à aller de maison en maison, souvent recueilli par des amis. Jusqu’à ce qu’à ses 17 ans, lorsqu’il croise Jordan Leslie, un jeune joueur de basket et de football américain sur les terrains de basket-ball. Les deux lycéens s’affrontent dans un concours à trois points et deviennent amis. Jimmy Butler en profite pour rester dormir le plus souvent possible chez Jordan. D’abord réticents, la mère et le beau-père de Jordan, à la tête d’une famille de sept enfants, finiront par l’accepter et il obtiendra une vraie place dans la famille. Il fait ses corvées et finit par devenir le huitième enfant de la famille2.

Le jeune basketteur doit rattraper son retard. Ses exploits au lycée n’attirent pas les grosses universités. Il joue un an dans une petite fac du Texas avant d’être enfin repéré par Marquette en 2008.