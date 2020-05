Même s’il se dirige inéluctablement vers une saison blanche pour faute d’adversaires, de promoteurs et suspension des événements à cause du coronavirus, Lac 2 ne reste pas les bras croisés. Et le Diato est à fond dans les entraînements pour pouvoir maintenir son état de forme physique en attendant de décrocher un combat. Et le Diato s’est montré être au top de sa forme.

Lutte TV

