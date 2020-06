Le Diato de Walo veut vraiment descendre dans l’arène pour disputer un combat. Avec un palmarès de plus de dix victoires avec 2 défaites dont l’une enregistrée lors de son combat contre Eumeu Sène, le Diato souhaite prendre sa revanche. Et depuis des années, il ne cesse de réclamer ce combat-revanche. Les autres lutteurs qui sont aussi dans son viseur, sont bien Tapha Tine de Baol et Gris Bordeaux. Et dans tous les cas, il se dit prêt à affronter tout lutteur qui se dressera sur son chemin.

Lutte TV

