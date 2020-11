Vidéo – Larmes à l’œil, Habib Beye rend un vibrant hommage à Pape Bouba Diop

Des précisions autour des causes du décès de Pape Bouba Diop. L’ancien international sénégalais, décédé en France des suites d’une longue maladie, a été grandement dominé par la maladie.

Pathé, un des cousins de Pape Bouba Diop, réagissant sur les ondes de la RFM révèle qu’ « il a eu des problèmes avec ses genoux. Ces derniers mois, ça s’est aggravé et il était sur une chaise roulante. Il ne pouvait même plus parler. Il y a un moi ou plus je l’ai au téléphone mais on n’a pu terminer la conversation. je ne le reconnaissais plus, la maladie l’avait totalement gagné ».

Sa maladie, il l’a donc bien cachée. Toujours dans la sobriété, il l’a affrontée en guerrier. Que son âme repose en paix !