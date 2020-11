Vidéo: L’audio fuité de Mame Boy Diao

On en sait davantage sur les attaques du député Serigne Abdou Bara Dolly à l’endroit du Directeur des Domaines Mame Boye Diao.

En effet, Senegalactu détient en sa possession un audio où le député Serigne Bara Dolly propose Une voiture au DG des Domaines en échange de trois terrains.

Ce que le Boss des Domaines n’a pas fait.

Sur ce, le responsable de l’Apr à Kolda reçoit une tonne d’appels de la part du député.

Ainsi, face au refus de Mame Boye Diao de satisfaire sa demande, le député en a profité lors de la session budgétaire à l’assemblée nationale pour régler ses comptes avec le successeur de Mamour Diallo à la tête des Domaines.

Hier, Serigne Abdou Bara Dolly a littéralement craché du feu sur Mame Boye Diao avec des propos d’une violence inouïe.

“Nommé en 2019, il (Ndlr: Mame Boye Diao) est devenu le fonctionnaire le plus riche du Sénégal aujourd’hui, il conduit 3 véhicules à 150 millions et vend des terres. J’en ai des preuves (…) Les preuves sont là, Mame Boye Diao vend des terrains et les distribue à des chanteurs et des filles de joie”, a-t-il martelé à l’endroit du directeur des Domaines.

Une énième sortie qui risque de ternir l’image de l’institution parlementaire.

Aida Diallo, la troisième épouse du défunt guide Thiantacounes, Béthio Thioune, se considère comme la nouvelle chef de cette communauté affiliée aux Mourides, l’une des plus influentes confréries musulmanes du Sénégal.

Lors du magal de Touba (commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba) la semaine dernière, elle a revêtu le manteau de chef religieux.

Elle a célébré des mariages et baptisé des nouveau-nés.

Sur les réseaux sociaux, ses actes ont été critiqués par des membres de la communauté Mouride.