Depuis un bon moment déjà, les rumeurs sur l’égoïsme de l’international Égyptien Mohamed Salah ne cessent de prendre de l’ampleur. Chose qui s’est accentuée avec ses prestations en dents de scie, qui a donné l’opportunité à l’attaquant sénégalais Sadio Mané de devenir le nouveau Leader de Liverpool. Abdoulaye Diaw, est d’avis sur cet état de fait, et estime que l’Égyptien est « trop gourmand ».

L’égoïsme de Salah envers Sadio Mané

Mohamed Salah souffre actuellement de nombreuses critiques sur son « égoïsme » et le fait qu’il soit un peu trop « personnel » sur le terrain. Ces attaques existent depuis son arrivée à Liverpool. Mais malheureusement, elles ont pris de l’ampleur au moment où l’égyptien est devenu beaucoup moins altruiste avec con compère Sadio Mané. L’action flagrante de la semaine dernière concrétise de plus en plus cette notion d’égoïsme de l’Egyptien. En effet, samedi lors de la victoire de Liverpool contre Burnley (3-0), Sadio Mané a laissé sortir sa colère à cause de Mohamed Salah. L’Egyptien, comme à son habitude, sur une action, a refusé de servir le Sénégalais, seul le devant le but adverse.

Laye Diaw décrie l’attitude de Salah…

Le consultant sportif Abdoulaye Diaw, a été interpellé sur cette altercation, dans une interview accordée à Sans Limites. Le consultant de Rfm, a tiré à boulets rouges l’attitude de l’Egyptien envers Mané. Selon lui, le « Pharaon » est trop « gourmand » et n’aurait aimé voir Sadio Mané « briller ».

« Salah est trop gourmand. La générosité que Mané démontre envers Salah, ce dernier ne l’a pas. Salah n’aimerait pas voir Sadio Mané briller. Depuis l’année dernière je fais cette remarque. Et toute l’Angleterre, les anciennes légendes de Liverpool et même Klopp, sont en phase avec Sadio Mané », a pesté le doyen Laye Diaw, qui estime que « Salah même depuis les tribunes en train de suivre Mané, il ne va pas lui souhaiter de scorer ».