Vidéo: Le calvaire d’un maçon après une chute de 4 étages

Le métier de maçon est souvent très risqué, plus le bâtiment s’élève, plus les risques se multiplient. On entend souvent certains parmi les ouvriers perdre leurs vies dans les chantiers. Babacar Diéye, un maçon sénégalais qui habite à Keur Mbaye Fall, mène aujourd’hui une vie dure après un accident du travail.

Maçon de profession, Babacar Diéye aurait pu rendre l’âme dans un bâtiment en construction. Après un chute de 4 étages, il a du mal à se remettre sur les pieds. Les premiers soins ne l’ont pas du tout aidé. Cet homme courageux qui ne tient plus sur ses deux pieds a besoin d’aide pour se soigner. Dans ce reportage fait par nos confrères d’Infos Rewmi, il raconte tout ce qu’il endure depuis cette chute qui aurait pu lui coûter la vie.