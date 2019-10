Après sa grâce présidentielle, Khalifa Sall accueilli par une foule immense, a entamé des visites chez les familles religieuses et certains proches.

L’ex-maire de Dakar a été aperçu dans la ville sainte de Tivaouane. Il a rendu visite à son ami, le prêcheur Iran Ndao, qui a toujours dénoncé son inculpation et prié pour sa sortie de prison. Des moments intenses d’émotion.

Grâce présidentielle

Dimanche 29 septembre, le Président Macky Sall a décrété une «remise totale des peines principales» pour l’ancien maire de la capitale et ses deux co-accusés, Mbaye Touré et Yaya Bodian. A 21 heures, devant la prison de Rebeuss à Dakar, plusieurs centaines de ses partisans s’étaient massés pour accueillir la libération tant attendue du leader socialiste, l’un des principaux adversaires de Macky Sall.

Condamnation de Khaf

Le 30 août 2018, Khalifa Sall avait été condamné, en appel, à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de 5 millions de francs CFA (7 620 euros) pour « faux et usage de faux » et « escroquerie portant sur des fonds publics».