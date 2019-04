Vidéo: Le Fils De Cheikh Béthio Attaque Sokhna Aïda Saliou : “Tass Nga Keur Gui”

Dans la vidéo ci-dessous, on peut voir le fils de Cheikh Béthio Thioune faire de graves révélations sur Sokhna Aïda Saliou Thioune, l’une des plus jeunes et plus ravissantes épouses du Cheikh.

le fils de cheikh Béthio Thioune , Serigne Saliou Ndiouroul Thione fait des révélations graves sur la femme de son père Sokhna Aida Diallo avait commandité le double meurtre à Médinatoul Salam dixit le fils du dernier… Il fini par faire d’autres révélations sur la vie des Thitancounes et promet de donner des preuves qui montre que son papa est innocent….