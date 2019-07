Après Ben Mokhtar Diop et Pape Bess Diba pour ne citer que ceux-là, c’est au tour de Pape Cheikh Sylla Sylla, également, de rendre le tablier. Pour ceux qui l’ignorent encore, Pape Cheikh Sylla anime entre autres l’émission « Toute la Vérité » et co-anime « Talk-Show de Sen Tv » et le magazine “L’Essentiel”

GALSEN221TV