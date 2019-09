Quand on dit Abba No Stress, on pense directement à animation et humour. Le célèbre animateur du Groupe Futurs Médias (GFM) est aussi dans le social. Il nous le prouve dans une nouvelle vidéo.

Pour son anniversaire prévu le 21 septembre prochain, Abba No Stress demande à ses fans, amis et famille de ne pas lui offrir de cadeaux, ni acheter de gâteaux. Il a besoin d’une seule chose, une chose assez spéciale qui prouve qu’il a un grand coeur et que malgré sa popularité, il pense aux autres.