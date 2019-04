Vidéo : le geste insolite de Wally sur scène avec la tenue polémique de son père Thione

La tenue portée par Thione Seck lors de la soirée de Wally Seck au Grand Théâtre continue de faire le buzz. Et, ce n’est pas la sortie de Papa Thione qui a « calmé » les internautes.

Même Wally Ballago Seck et Abba No Stress se sont moqués de l’accoutrement de Thione Seck. Cependant, il y a une scène qui a échappé au public et au téléspectateur qui suivaient la prestation du duo Thione/Wally. En effet, lorsque Ameth Thiou demandait au leader du « Raam Daan » de danser, son fils s’est précipité de défaire la ceinture de la veste. Est-ce un geste pour dire indirectement à Papa Thione que sa tenue est « bizarre » ? Il n’y a que le « Golden Boy » qui pourrait répondre à cette question (rire).

Avec Limametti