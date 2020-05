Grande nouvelle en Premier League ! Cette semaine, les clubs anglais ont repris le chemin de l’entraînement après la pause forcée à cause de la crise sanitaire du coronavirus. C’est le cas de Liverpool dont les joueurs participent à des séances en petits groupes pour le moment. Mais certains avaient très envie de retoucher le ballon. C’est le cas de Virgil van Dijk (28 ans) et Georginio Wijnaldum (29 ans) qui se sont lancés un défi : frapper derrière le but pour faire rentrer le ballon à l’intérieur. Et les deux Néerlandais ont plutôt un joli touché de balle comme l’ont dévoilé les Reds sur les réseaux sociaux.

FootMercato

