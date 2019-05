Vidéo : le jour où Cheikh Béthio parlait du rappel à Dieu à travers des propos poignants

Cette vidéo date de plus d’un mois. En effet, il circulait un rumeur selon laquelle le défunt Cheikh était très malade et ce dernier avait fait cette sortie pour démentir l’info et annoncer sa venue le 17 Avril au Sénégal.

Le guide des Thiancoutanes est décédé ce mardi 7 mai 2019 à Bordeaux en France où il était allé se soigner. Ce, au lendemain du verdict dans le procès des thiantacounes pour le double meurtre de Bara Sow et Ababacar Diagne, à l’issue duquel, il a été condamné à 10 ans de travaux forcés par contumace et à verser 100 millions de francs à chaque famille des victimes, solidairement avec ses co-accusés.

