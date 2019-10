La presse sénégalaise, très nombreuse, a couvert l’ouverture du Bourde, ce mardi nuit à Tivaouane. Et, le Khalife général des Tidianes de remercier infiniment la presse pour ce travail parcimonieux et accompli. Non sans donner des conseils aux journalistes.

La presse félicitée

Serigne Mansour Sy Mansour a remercié les journalistes et les directeurs et autres administrations de médias qu’ils représentent. Il leur a souhaité plein succès dans leur entreprise respective.

Recommandations

Mais le Khalife général des Tidianes leur a également recommandé de faire attention au montage qui, quelquefois, altère certains faits. Selon l’autorité de Tivaouane, il faut se limiter aux faits. Surtout à l’image de cette cérémonie religieuse d’une importance capitale.

Cadre d’échange

La diffamation doit être évitée, car elle affecte l’honorabilité d’honnêtes citoyens et sèment le doute chez les lecteurs ou autres téléspectateurs. Et, loin de recadrer quelque journaliste que ce soit, Serigne Mansour Sy Mansour dit simplement échanger cordialement avec les hommes de presse. Car, c’est une cérémonie que nous avons en partage.