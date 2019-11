Le «Laabaan» est une pratique ancienne qui consiste à chanter les louanges des jeunes filles qui ont pu se conserver jusqu’au mariage. En effet, après que le mariage soit scellé, la maman de la mariée et les tantes paternelles font appel à des griottes qui viennent, accompagnées de tam-tams, pour chanter les louanges de la mariée et de sa famille. Une manière de pousser ses semblables à faire pareille. Avant, une fille qui arrivait au mariage sans être vierge jetais l’opprobre sur elle et sur sa famille. Cette honte pouvait la poursuivre jusqu’à la fin de sa vie. Qu’en est-il aujourd’hui de cette pratique du Laabaan. A-t-elle disparu ? D’autant plus que les femmes d’aujourd’hui préfèrent passer leur première nuit à l’hôtel, loin des oreilles indiscrètes. Mame Coumba Fall et ses amies laabaaneuses mettent les points sur le I. Elles fustigent la disparition de cette pratique et expliquent toute l’importance de cette pratique ancestrale.