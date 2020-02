PUBLICITÉ

Sidiki Diabaté est un chanteur-musicien, compositeur, instrumentaliste et producteur malien, né le 23 septembre 1992 à Bamako au Mali. Il joue de la kora et d’autres instruments tels que le piano et la guitare.

Le twerk, prononcé /twɛʁk/, est une danse sensuelle. Le terme est un mot-valise formé à partir des deux lettres initiales de twist et les trois lettres finales de jerk, du nom des danses auxquelles il emprunte certains mouvements et déhanchés. Wikipédia