Chez les Peulhs, on a l’habitude de voir des mariages royaux qui donnent envie de faire partie de leur communauté. En plus d’être de charmantes femmes, les femmes Peulhs ont un look traditionnel très spécial qui leur va à merveille. La femme de Baaba Maal l’a démontré.

Eh oui ! Baaba Maal et Rouguiatou Dramé se sont dits oui et ont décidé de respecter la tradition pour célébrer ce grand jour. Ci-dessous, les images de la cérémonie traditionnelle :