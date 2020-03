C’est la tristesse et la désolation chez les proches parents de la défunte et au niveau du voisinage près du Lycée Médina Fall, à Thiès. En effet, Sokhna Marième Diagne, battue et poignardée par un homme, a succombé de ses blessures.

Selon les dires du témoin oculaire du crime, qui par ailleurs a été celui qui a empêché le malfaiteur de fuir, ce dernier lui aurait confié que la fille lui devait de l’argent.

La mort tragique de Marième Diagne âgée de 43 ans et récemment mariée, est restée au travers de la gorge des populations du quartier de Médina Fall. En effet, la victime qui serait même en état de grossesse a été battue puis tuée à coups de couteau par son bourreau A.G. Qui, selon notre source lui a donné plusieurs coups de couteau dont un à l’artère carotidien. L’application de la peine de mort est, pour les populations trouvées sur place, devenue nécessaire. D’après Moustapha Kida, » toute personne qui tue, doit être tuée ».

Le présumé meurtrier A.G, est actuellement en garde à vue au commissariat central de Thiès.