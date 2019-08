Un instant de mise en forme filmé par un passant. Le Ministre de l’intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a été filmé en train de faire son jogging sur la corniche ouest. Dans les images, l’on constate que le ministre est de temps en temps interpellé par des passants.

Aly Ngouille Ndiaye, un férus du ballon rond

En octobre 2015, il avait doté les 2 stades de Linguère et Dahra, de projecteurs de haute qualité d’un coût de plus de 50 millions de nos francs. La satisfaction de cette vieille doléance de la jeunesse est une manière de booster le sport, plus particulièrement le football au Djolof.