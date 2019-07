Vidéo – Le père de Mbaye Diagne plaide pour son fils « Aliou Cissé war na »

À l’occasion du match qui avait opposé Sénégal – Kenya, la rédaction « Sénégal7 » s’était déplacée chez les parents de Mbaye Diagne pour vivre avec eux l’ambiance et les enjeux de la rencontre entre les deux équipes. À l’arrivée, la famille nous a accueilli dans un grand salon et attendait le coup d’envoi du match avec beaucoup d’émotion . On a profité à l’attente du démarrage du match pour interroger son Père, sa Maman et quelques membres de sa famille qui ont apporté des témoignages à l’endroit de leur fils Mbaye Diagne. Et dans les propos de son père, il plaide pour son fils dans l’équipe type de Aliou Cissé.

