Vidéo – Le père de PAN sur sa Can : « Je suis un peu resté sur ma faim »

Après une belle CAN réussie en Egypte où il a joué tous les matches de l’équipe nationale, PAN de son vrai nom Pape Alioune Ndiaye fait la fierté de toute une communauté. Parents, amis et intimes ne tarissent pas d’éloges sur l’ancien joueur de Diambars. Mor Ndiaye, son père, estime qu’il a fait une bonne Coupe d’Afrique des Nations (Can), même si, dit-il, il est resté sur sa faim.

Mor Ndiaye raconte la Can de son fils

Pour ses performances en club ou en équipe nationale, à l’issu de chaque match, on débriefe rapidement et ça ne va pas plus loin que 2 ou 3 phrases. Mais on se comprend parfaitement. C’est une lapalissade si je dis, comme tous les Sénégalais, qu’il a fait une bonne Can. Mais je suis un peu resté sur ma faim. Parce que je sais qu’il peut encore faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Moi qui ai eu la chance de le côtoyer dans la formation, il peut jouer à beaucoup de postes », a-t-il fait savoir dans cette vidéo exploitée par Senego.

Toutefois, Mor Ndiaye qui est aussi un entraîneur de foot, de dévoiler les points forts de son fils : « Je pense que PAN, franchement, peut faire le régal de n’importe quel entraîneur, parce qu’il est capable de booster ses coéquipiers. Il n’a pas besoin qu’on lui donne un brassard ou quoi que ce soit. C’est dans son tempérament d’aider les autres, de les pousser à s’épanouir . Donc pour moi, si je réagis en tant qu’entraîneur, c’est un joueur sur qui un entraîneur peut compter ».