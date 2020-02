Inscrire le Sénégal dans le palmarès du football continental, tarde toujours. L’ancien international Sénégalais, Oumar Daf dans une interview sur la 7 TV est revenu sur les facteurs bloquants et se dit confiant pour l’avenir.

Le blocage

« C’est à nous de tirer les enseignements, d’essayer de comprendre pourquoi on n’y arrive pas », dit l’ancien latéral de l’équipe nationale de football. Oumar Daf fait partie de la génération de 2002.

Les infrastructures

Pour l’actuel entraîneur de FC Sochaux, « il faut qu’on se restructure. Il faut des infrastructures, il faut travailler sur la durée » et apprendre de l’organisation des pays qui gagnent des trophées.

L’équipe nationale

« Dans le football, il y a une justice », estime-t-il. Oumar Daf est également revenu sur l’effectif actuel de l’équipe nationale. « On a des joueurs de qualité, on a tout ce qu’il faut », déclare-t-il, se disant confiant pour une victoire du Sénégal en coupe d’Afrique. « On se rapproche, on y est presque », ajoute-t-il.