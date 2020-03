Lui c’est Mory Tall un sénégalais très très actif dans le social. Beaucoup de citoyens peuvent en témoigner. Il a été diagnostiqué positif au Coronavirus en Europe. Il aurait pu rallier Dakar comme d’autres l’ont fait mais il a pris ses responsabilités en tant que citoyen modèle et est resté labas. Aujourd’hui il a publié cette vidéo émouvante dans le but de sensibiliser les sénégalais afin de leur faire prendre conscience de la maladie qui est belle et bien réelle et dangereuse. Mais aussi afin de solliciter vos prières.

