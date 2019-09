Depuis son jeune âge, Mamadou Aïdara dit Junior ne cesse d’étonner et de convaincre grâce à son talent et sa souplesse. Pourtant, il souffre d’un handicap.

Enfant de la rue, Junior est passé par plusieurs étapes de la vie : vendeur de café, footballeur, danseur pour finir comme acrobate-équilibriste.

Aujourd’hui il partage son expérience avec des jeunes (enfants et lycéens) en leur donnant des cours de gymnastique.

Finaliste de l’émission l’Afrique a un incroyable talent, il est membre de Sencirk’ première compagnie de cirque au Sénégal et participe à des spectacles en Afrique et en Europe.