Lebou s’est fait un nom grâce à une de ses vidéos partagées sur les réseaux sociaux. Le jeune comédien comme son nom l’indique a un accent 100% lébou qui use dans son métier.

Buzz

Dans cette interview accordée à Senego, le comédien revient sur son parcours et sur cette vidéo qui avait certes été consommé mais aussi critiqué par certains Sénégalais.

Critique

« Je n’ai jamais été vulgaire dans mes vidéos. J’ai juste utilisé la langue lébou que certaines personnes n’ont pas compris », se défend-t-il avant de lancer des piques aux comédiens sénégalais.

« Je suis plus talentueux que Sa Nekh, Wadioubakh, Abba No Stress et autres. Je crois en moi donc, aucun comédien sénégalais ne m’arrive à la cheville. Ils ne me font même pas rire sauf Kouthia et Pape Fall de Thiès… », dit-il.