Vidéo – L’épouse de Mbaye Diagne au Caire pour supporter les lions

Les Lions vont, demain mercredi, disputer le premier quart de finale de la Can égyptienne, contre le Bénin. Déterminés, ils comptent tout faire pour passer en demi- finale.

Dans une interview accordée à la presse nationale présente en Egypte, l’attaquant des Lions, meilleur buteur du championnat turc, rassure aux supporters pour ce match décisif contre le Bénin : “Aucune équipe dans la Can ne doit nous poser de problème. Pour le moment, on va se préparer et bien attendre cette rencontre, mais tout le monde sait qu’entre le Sénégal et le Bénin, il n’y a pas photo (loolu du match). Normalement, le Bénin ne doit pas nous poser de problème, mais aucun match ne sera facile. On va bien l’aborder, mais pour gagner ; car pour le moment, on attend de voir quelle équipe on aura en demi-finale ou en finale.”

Outre, proche de sa famille, Mbaye Diagne n’est pas seul en Egypte, même s’il passe ses journées avec ses coéquipiers. Son épouse et ses enfants sont aussi au Caire pour l’encourager et le booster à donner le meilleur de lui-même. Accrochée par la 2stv, Teresa dévoile quelques loisirs de son époux, avant d’adresser un message à toute l’équipe nationale.

“Je suis venue en Egypte pour supporter mon mari. Avant les matchs, je lui envoie un message de soutien afin qu’il sache que nous sommes près de lui. Maintenant parlant de ses loisirs, je sais qu’il adore Wally Seck, surtout la chanson Taxi Love…”, dit-elle.