(Vidéo) Les Belles Sœurs De Mbathio NDiaye Sortent Pour Répondre Sévèrement À Ndoye Bane : « Linga Wax Dara Amouthi »

Comme il fallait s’y attendre, depuis la célébration fastueuse du mariage de la danseuse Mbathio Ndiaye, les langues se délient. Grave même.

Des messes basses à l’actif de gens qui ont vu grandir le mari de l’illustre Koungueloise, il ressort que celui que l’on surnomme Baye Niass se nomme à l’état civil Ibrahima Mbagnick Ndiaye. Il habite, du moins sa famille niche au quartier dit Parcelles vers “Bongré” à Kaolack.

” Sa maman commercialise du “thiéré ” à un jet de pierre du domicile familial. Ce qui est grave, un de ses frères, Pape Diougoudiaga Ndiaye purge une sentence depuis quelques années dans une citadelle Sénégalaise et il n’a même pas de quoi payer des honoraires pour sa défense” chuchote une dame.

Le gars, qui a longtemps habité à Ouest Foire séjourne depuis quelques temps à Dubaï. Il s’est susurré lors des noces qui ont eu lieu samedi 17 octobre 2020 quelque part aux Almadies que le désormais mari de Mbathio n’est pas aussi plein aux as comme d’aucuns le prétendent. Ceux qui se rendent souvent à Dubaï le connaissent.

“Baye Niass” squatte souvent le marché Deira. Qui est en fait un souk de l’or. Dans ce “market”, on y trouve

des centaines d’échoppes où acheter des bijoux en or à un bon prix. On propose également dans la rue des montres et d’autres articles de provenance douteuse.

avec Dakarposte