Les incendies au marché Sandaga sont devenus récurrents. Une situation diversement expliquée par les commerçants. Ces derniers ne sont pas contre un possible déguerpissement si l’Etat leur trouve un lieu plus approprié. Et ne leur parlez surtout pas d’assurer leurs biens car nombre d’entre eux répondront que « Serigne bi Doy nagnou assurance »

